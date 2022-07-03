Квят открыл Америку. Русский пилот готов продолжить карьеру в США

Наш бывший гонщик «Формулы-1» вскоре возобновит выступления в автоспорте — причем в самом удивительном месте.

Автоспорт на международном уровне у России практически забрали — из «Формулы-1» уволили Никиту Мазепина, зато команда «Хаас» забрала деньги его отца. А в большинстве других серий россиянам необходимо подписывать для допуска политический документ. Поэтому приходится искать мудреные варианты. И наш самый успешный гонщик в истории «Формулы-1» Даниил Квят, кажется, такой нашел. Это, как ни странно, американская серия NASCAR.

Квят объявил о походе на NASCAR

— Несколько месяцев назад я начал общаться с командой Hezeberg и понял, что у меня есть хороший шанс. Сейчас я хочу как можно лучше понять, как проходит уик-энд, как команды и гонщики работают друг с другом, чтобы это не стало сюрпризом, когда придет моя очередь сесть за руль. Если все пойдет по плану, это случится в ближайшие несколько месяцев, — сказал Квят журналисту Fox Sports Бобу Покрассу.

Позже Покрасс (не путать с Лампасом) подтвердил, что Квят уже получил разрешение от NASCAR. Дебютировать он будет, вероятно, на так называемой дорожной трассе — то есть не на классическом овале, на которых гоняются в Америке. В 2021 году Квят уже приезжал на этап NASCAR, о чем рассказывал руководитель американской команды «Хаас» Гюнтер Штайнер. Но с «Хаас», у которого есть команда и в заокеанской серии, после Мазепин-гейта вряд ли будет сотрудничать кто-либо из россиян.

Что такое NASCAR?

Это кузовная американская серия, в которой гонщики 5/6 сезона проезжают по автодромам-овалам. Со стороны овалы выглядят одинаково монотонными, но, во-первых, любой поклонник NASCAR вам скажет, что каждая трасса уникальна, а во-вторых, такой профиль трассы позволяет устраивать зрелищные гонки с множеством завалов и компактно размещать зрителей. И именно американской гонке «Индианаполис-500» (это, правда, более напоминающий «Ф-1» IndyCar) принадлежит рекорд посещаемости одного спортивного мероприятия за день — 400 тысяч человек.

NASCAR формально не подчиняется правилам FIA, хотя входит в американский комитет автомобильных гонок, который является членом международной федерации. В мае президент FIA Мохамед Бин Сулайем даже съездил на NASCAR и провел переговоры с руководителями серии, а вице-президент серии Гэри Кротти отобрался в 2022 году в пул судей FIA.

Тем не менее американские серии автономны от мировых, поэтому в США от Квята не будут требовать его мнения о политических событиях. Журналисты спросить про них могут, но никаких юридических обязательств здесь нет. В теории Даниил даже формально будет российским пилотом — ведь в NASCAR не было речи о нейтральных статусах для россиян и белорусов. Ибо представителей этих наций раньше не было в серии — Квят станет первопроходцем. Правда, флаг ни в графике NASCAR, ни на официальных мероприятиях не используется — потому что подавляющее большинство гонщиков серии американцы.

Почему это выгодно всем

Для NASCAR приход Квята будет несомненным достижением. К Даниилу можно относиться иронично из-за формулического прозвища Торпеда, но это человек, приезжавший на подиумы этапов королевской серии с многолетним опытом выступлений. Кстати, в комментариях под большинством видео по Квяту как раз ностальгируют. Что же до торпедирований, это NASCAR может обратить в свою пользу как маркетинговый ход. В этой серии агрессивный стиль езды и контактные разборки происходят регулярно.

Для Квята это также вариант очень выгодный, несмотря на то что американская серия — кузовная, а россиянин до сих пор гонялся в основном на машинах с открытыми колесами. После ухода из «Альфа Таури» он пытался зацепиться за «Формулу-1», оставшись тест-пилотом «Альпин». Проявлял он интерес и к электрической «Формуле Е», и к гонкам на выносливость. В итоге Квят должен был стартовать в серии WEC, мировом чемпионате на выносливость, но за две недели до первого этапа российская команда G-Drive Racing была вынуждена сняться с чемпионата, не согласившись с условиями FIA. Квят назвал обязательство подписывать вышеупомянутую декларацию «дискриминационным».

Остается вопрос, сможет ли Квят адаптироваться в серии или выступит по примеру Жака Вильнева или Кими Райкконена в нескольких гонках. В NASCAR несколько дивизионов, и если Покрасс говорит, что Даниил дебютирует именно в NASCAR Cup, то это прямо-таки событие — потому что это высшая лига серии. Как правило, новички пробиваются наверх через Truck Series (пикапы) и XFinity Series (низший дивизион сток-каров). Самый успешный экс-формулист в NASCAR Хуан-Пабло Монтойя за восемь лет одержал лишь одну победу и финишировал на восьмом месте в чемпионате. Путь к полноценным битвам за победу у Даниила может занять года три. Но это, конечно, если наш уфимец сохранит интерес к серии.