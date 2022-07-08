Легенду автогонок Сайнса-старшего чуть не протаранили насмерть. Жуткая авария в серии Extreme E

Отца пилота «Формулы-1» не пожалели на Сардинии.

Пока Карлос Сайнс — младший наслаждается первой победой в «Формуле-1» благодаря тактическому «гению» «Феррари», его легендарный пращур продолжает выступать в ралли. И в четверг выступление Карлоса Сайнса — старшего чуть не закончилось фатальной аварией.

FIA запустила новую экстремальную серию

Дело было в новой серии Extreme E — это не обычные и скучноватые ралли-гонки с раздельным стартом, а настоящие гонки на выживание. Формат — короткие заезды по пересеченной местности с общим стартом пяти машин. Полный контакт и очень серьезные имена. Так, например, в серии выступают команды Дженсона Баттона, Нико Росберга и даже Льюиса Хэмилтона, за которую гоняется великий Себастьен Лёб! Команда Росберга в межсезонье увела у Баттона пилотессу — в общем, чемпионы «Формулы-1» продолжают выяснять отношения как менеджеры. Причем по условиям в каждой команде должны быть мужчина и женщина — так FIA продвигает гендерное равенство.

Если кто-то подумал, что Сайнса протаранила блондинка за рулем, — спешим опровергнуть. В полет 60-летнего победителя «Дакара» и мировых чемпионатов отправил гонщик команды Rosberg X Racing и действующий чемпион серии Йохан Кристофферсон. Выглядело это действительно страшно.

Ветеран недоволен

Сайнс сумел самостоятельно выбраться из своего электрокара, а Кристофферсон спокойно продолжил заезд, еще и выиграв его. Правда, затем судьи наложили на шведского камикадзе 30-секундный штраф, и команда Росберга опустилась на третье место. Победа досталась Chip Ganassi Racing — тоже очень известной американской династийной команде, которой владеет бизнесмен Чип Гэнасси (удивительно, не правда ли?). Она выступала в NASCAR, сейчас покоряет IndyCar и существует уже 33 года.

Это явно не тот случай, когда гонщики пожали друг другу руки и разошлись, — у обеих команд осталось свое особое мнение. Сайнса отправили в больницу на обследование, после чего он не преминул возможностью осудить судейское решение: «К счастью, результаты нормальные, и меня отпустили из госпиталя, хотя я испытываю сильные боли. Произошедшее на трассе меня сильно расстроило, но еще больше разочаровало то, что виновник инцидента получил всего лишь 30-секундный штраф. За мои 40 лет в автоспорте это была одна из самых серьезных аварий, за которую не последовало соответствующего наказания».

Команда Росберга ответила сухо: «Штраф означает, что мы опустились на третье место. Разумеется, это огорчает, но мы уважаем мнение стюардов и очень рады, что Сайнс в порядке».

Совсем скоро, в воскресенье, на Сардинии пройдет следующий этап серии — увидим, будут ли Кристофферсону мстить. Впрочем, сам формат гонок способствует таким авариям — трассы подбираются максимально экзотичные. В прошлом году, например, прошли так называемые X-При в Гренландии, Саудовской Аравии и на берегу океана в Сенегале. В этом году ожидаются Чили и Уругвай. В общем, FIA явно хочет сделать этот формат заметным, судя по количеству вваливаемых денег. Надолго ли хватит — вот вопрос.

В MotoGP тоже большая авария — победитель «Гран-при» напился и вылетел в кювет

В последнее время гонщики полюбили попадать в жесткие аварии. Так, победитель последнего этапа MotoGP Франческо Баньяя так отмечал свою победу на «Гран-при Нидерландов», что попал в аварию на испанском острове Ибица. Он улетел в кювет на круговом движении — слава богу, никто не пострадал. Но прибывшая на место полиция установила, что в крови Баньяя 1,827 промилле чистого алкоголя. Теперь ему грозит лишение прав на несколько лет.

Побед у итальянца уже достаточно — в Нидерландах была седьмая, но сам Баньяя сказал, что очень редко употребляет спиртное, признал вину и пообещал не повторять ошибок. Что ж, тогда не удивительно, что пол-литра крепкого алкоголя так отозвались в туринском сердце.