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Сегодня, 14:16

РИА «Новости»: Российские гонщики Квят и Русинов будут выступать под гоночными лицензиями других стран

Иван Торопцев
Корреспондент

Российские гонщики Даниил Квят и Роман Русинов будут выступать в сезоне-2022 под гоночными лицензиями зарубежных стран, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По информации издания, Квят с наибольшей долей вероятности получит итальянскую гоночную лицензию, а Русинов — либо итальянскую, либо французскую.

Во вторник, 1 марта Международная автомобильная федерация (ФИА) запретила проводить соревнования на территории России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. Спортсмены из этих стран будут допускаться до соревнований под нейтральным флагом.

4 марта в ФИА подтвердили, что решение от 1 марта остается в силе, однако гонщики, попавшие под санкции, должны выполнить ряд требований и обязательств, подписав декларацию приверженности принципам мира и политического нейтралитета.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220305/gonki-1776720799.html
Даниил Квят
Роман Русинов
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