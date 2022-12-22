Росси стал заводским пилотом БМВ в гонках на выносливость

Семикратный чемпион мира MotoGP Валентино Росси будет заводским пилотом БМВ в гонках на выносливость.

«Я очень горжусь тем, что стал официальным водителем «БМВ М works», и это отличная возможность. У меня уже была возможность дважды протестировать БМВ M4 GT3, и ощущения от машины очень хорошие. Я думаю, мы могли бы быть конкурентоспособны в следующем сезоне. Кроме того, БМВ M Motorsport дала мне возможность участвовать в гонках с двумя очень сильными гонщиками в следующем году: Максимом Мартином и Аугусто Фарфусом. Мне еще многому предстоит научиться и совершенствоваться, но я надеюсь справиться с задачей и быть достаточно быстрым, чтобы бороться во время гоночных уик-эндов», — приводит слова Росси autosport.com.

После ухода из мотогонок Росси участвовал в серии GT World Challenge Europe за команду WRT на «Ауди». Со следующего сезона WRT будет использовать автомобили БМВ.

Начиная с сезона-2023 Росси официально войдет в число заводских пилотов БМВ. Росси уже готовится к участию в гонках «24 часа Дубая» и «12 часов Батерста», которые откроют межконтинентальный сезон GT Challenge.

43-летний итальянец выступал в MotoGP с 2000 по 2021 год и завоевал 7 чемпионских титулов, одержав 89 побед и завоевав 199 подиумов. Также Росси по одному разу побеждал в категориях 250cc и 125cc.