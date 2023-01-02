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Сегодня, 20:25

Экипаж Лопрайса на Praga одержал победу на втором этапе «Дакара» среди грузовиков

Алина Савинова
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Чешский экипаж Praga во главе с Алешем Лопрайсом выиграл второй этап «Дакара» среди грузовиков.

Грузовик Лопрайса преодолел дистанцию в 598,07 км за 5 часов 38 минут 18 секунд. Второй результат показал экипаж Iveco, которым управлял нидерландец Янус ван Кастерен (+1,50). Третье место занял его соотечественник Мартин ван де Бринк на Iveco (+6,11).

Второй этап ралли-рейда «Дакар» проходит в Саудовской Аравии.

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