Экипаж Лопрайса на Praga одержал победу на втором этапе «Дакара» среди грузовиков

Чешский экипаж Praga во главе с Алешем Лопрайсом выиграл второй этап «Дакара» среди грузовиков.

Грузовик Лопрайса преодолел дистанцию в 598,07 км за 5 часов 38 минут 18 секунд. Второй результат показал экипаж Iveco, которым управлял нидерландец Янус ван Кастерен (+1,50). Третье место занял его соотечественник Мартин ван де Бринк на Iveco (+6,11).

Второй этап ралли-рейда «Дакар» проходит в Саудовской Аравии.