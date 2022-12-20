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Сегодня, 17:13

Шварцман может продолжить карьеру в «Индикаре»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский гонщик Роберт Шварцман примет участие в тестах болида «Индикар» команды «Чип Ганасси Рейсинг» в январе 2023 года, сообщает RACER.

По информации источника, в команде приступили к поиску нового пилота на сезон-2024 года и тесты являются частью испытательной программы. Шварцман станет одним из нескольких гонщиков, которым предстоит пройти эти тесты.

В сезоне-2023 за «Чип Ганасси» будут выступать швед Маркус Эриксон, новозеландец Скотт Диксон, испанец Алекс Палоу и новозеландец Маркус Армстронг. По окончании 2023 года Палоу должен перейти в «Макларен», и команда рассматривает кандидатов на замену чемпиона 2021 года.

В сезоне-2022 23-летний россиянин дважды проводил практики в составе «Феррари», а также работал на симуляторе итальянской команды.

Источник: https://racer.com/2022/12/19/shwartzman-set-for-ganassi-indycar-test/
Роберт Шварцман
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