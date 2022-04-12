«Есть благожелатели, которые выложат скандал в соцсети и раздуют его». Пресс-секретарь Российской автомобильной федерации — о скандале вокруг гонщика Северюхина

Пресс-секретарь Российской автомобильной федерации Мария Мельникова заявила, что жест российского гонщика Артема Северюхина, похожий на нацистское приветствие, спортсмен мог повторить. По словам Мельниковой, есть свидетели, которые могут подтвердить, что Северюхину показывали такой же жест из-за подиума.

«Я со своей стороны постаралась узнать, что происходило в тот день в паддоке после событий на награждении. Информация из паддока гонки: неофициально от официальных лиц. Сразу после награждения к Артему подошли представители CIK FIA, чтобы прояснить происшедшее. Они получили объяснения от Артема, были ими удовлетворены и сообщили, что вырежут этот момент из трансляции. Тем не менее всегда есть благожелатели, которые выложат скандал в соцсети и раздуют его.

Свидетели сообщают, что из-под подиума Артему показывали, что ему нужно изобразить в знак благодарности, и он повторил это. Видео только подтверждает, что он обращается к кому-то, кто находится напротив", — цитирует Мельникову РИА «Новости Спорт».

Вчера, 11 апреля, Международная автомобильная федерация на официальном сайте сообщила, что возбудила дело в отношении Северюхина.