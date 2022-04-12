Свищев: «То, что сделал Северюхин, безобразие. Но он еще совсем молодой парень»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение Ward Racing расторгнуть контракт с российским гонщиком Артемом Северюхиным.

«Хоть наш спортсмен и осознал свои ошибки, и извинился, извинений, видимо, было недостаточно, это решение обдуманное, — сказал Свищев «СЭ». - Нашим российским руководителям и представителям этой федерации надо внимательно изучить мотивацию отстранения и высказать свою позицию. Торопиться нельзя. Главное, чтобы наказание было соразмерно деянию».

Также Свищев отметил, что спортсмен не осознавал смысл этих движений.

«Те действия, которые наш спортсмен исполнил на награждении, в современном обществе запрещены. Но для всех спортсменов должны быть одинаковые правила. Другой вопрос, что я не понимаю, почему, когда подобные действия с флагом, надписями или чем-то еще предпринимают спортсмены из других стран, международные спортивные федерации не так жестко относятся к этому. Я за единые правила независимо от национальности, цвета кожи и вероисповедания. То, что разрешено другим, запрещено нашим. Я ни в коем случае не хочу оправдать нашего спортсмена. То, что он сделал, это просто безобразие. Другое дело, что он еще совершенно молодой парень. Судя по всему, он не осознавал смысл этих движений и своего поступка», — добавил он.

Ранее, 10 апреля, Северюхин одержал победу на стартовом этапе чемпионата Европы по картингу в Португалии. Во время награждения российский гонщик, выступавший из-за санкций по итальянской лицензии, продемонстрировал на пьедестале жест, который многие восприняли как нацистское приветствие.