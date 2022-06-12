Майкл Фассбендер попал в аварию в гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана»

Двукратный номинант на премию «Оскар» Майкл Фассбендер попал в аварию в гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана».

В конце восьмого часа гонки в одном из поворотов Фассбендер за рулем Порше столкнулся с Феррари Винсана Абриля из команды соперника.

Оба автомобиля были повреждены, однако смогли добраться до боксов и через какое-то время вернулись на трассу, потеряв позиции. Виновным в аварии был признан соперник Фассбендерс.

При подготовке к гонке актер прошел программу «Порше» и участвовал в гонках GT в Германии, а также в заездах Европейской серии Ле-Ман (ELMS). Это его дебютная гонка.