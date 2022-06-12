Экипаж «Тойоты» выиграл знаменитый марафон «24 часа Ле-Мана»

Экипаж команды «Тойота» в составе швейцарца Себестьена Буэми, японца Ре Хиракавы и новозеландца Брэндона Хартли стал победителем гоночного марафона «24 часа Ле-Мана» в главном классе «гиперкары». Для «Тойоты» эта победа стала пятой кряду.

В классе LMP2 победили представители команды Jota — мексиканец Роберто Гонсалес, португалец Антонио Феликс Да Коста и британец Уильям Стивенс.

Экипаж команды TF Sport в составе американца Бена Китинга, португальца Энрике Чавеса и датчанина Марко Серенсена победил в классе LM GTE AM.

Итальянец Джанмарио Бруни, австриец Рихард Лиетц и француз Фредерик Маковецкий из команды Porsche GT Team стали первыми в классе LM GTE PRO.