Второй этап Igora Drive Drift Challenge пройдет с 11 по 12 июня

С 11 по 12 июня на автодроме «Игора Драйв» в статусе Кубка Санкт-Петербурга по дрифту-2022 пройдет второй этап Igora Drive Drift Challenge.

Помимо просмотра соревнований, зрители смогут выйти на парад пилотов, сфотографироваться с гонщиками и посетить сервисный парк. Участники IDDC покажут красивые постановки, близкие проезды и густые клубы дыма от покрышек. Зрителям будут доступны три площадки в соответствии с билетом — зоны свободного размещения, трибуны или VIP-лаунджа с панорамной террасой. Билетная программа на второй этап была расширена до трех категорий: стандарт, комфорт и VIP.

Первый этап Igora Drive Drift Challenge проходил с 1 по 2 мая, в нем приняли участие 33 пилота, в том числе участники РДС Европа-2022 Александр Мезенцев, Аркадий Пучинин и популярный автоблогер Сергей Стилов.

Победителем этапа стал Александр Мезенцев, набравший 229 очков. Сергей Стилов занял вторую строчку с 210 очками, на третьем месте — Денис Антрушин, у которого 164 очка.

Билеты для зрителей доступны на официальном сайте «Игора Драйв». Для детей до 14 лет вход свободный в сопровождении взрослого с билетом «Стандарт», для других категорий билетов — для детей до 7 лет.