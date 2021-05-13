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Грожан поделился эмоциями от посещения завода «Мерседес»

13:40

Пилот «Индикар» Ромен Грожан рассказал о впечатлениях от завода «Мерседес».

Ранее «Мерседес» сообщил, что французский пилот получит возможность протестировать болид команды 2019 года.

«Я был впечатлен заводом «Мерседес». Условия и инфраструктура, работа людей, все впечатляет. Через пять минут, проведенных на Брэкли на заводе «Мерседеса», можно понять, почему эта команда является самой успешной в Формуле-1», — цитирует Грожана GPFans.

В «Формуле-1» Грожан выступал с 2009 по 2020 год. В ноябре 2020 года француз попал в серьезную аварию во время «Гран-при Бахрейна». Болид Грожана моментально загорелся после столкновения с ограждением, однако гонщик сумел быстро покинуть машину и избежал тяжелых травм, отделавшись ожогами и легкими повреждениями.

Дополнительная информация:

https://www.gpfans.com/en/

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