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Васильев прокомментировал первый день этапа «Андалусия Ралли»

09:04

Пилот Vasilyev Racing Team Владимир Васильев прокомментировал первый день этапа «Андалусия Ралли».

«Этап получился не совсем полноценный — последнюю секцию обрезали. Не знаю почему, причины непонятны. Якобы очень узкая дорога и не проходят участники зачета Open. Но что мешало запустить нас? Характер трассы теперь понятен и, наверное, вся гонка такая будет — узко, закручено, жестко. Это очень по-раллийному. Для классического ралли — то, что надо», — приводит слова Васильева autosport.com.ru.

Экипаж Васильева занимает предварительно четвертое место, отставая от лидера на три минуты.

Второй день «Андалусия Ралли» будет включать этап протяженностью 451 км. В него будут входить два спецучастка длиной 150 и 129 км, разделенные зоной нейтрализации.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/rally-raids/69774-uzko-zakrucheno-zhyostko-vasilev-o-vtorom-etape-ralli-andalusiya

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