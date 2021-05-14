Васильев прокомментировал первый день этапа «Андалусия Ралли»
Пилот Vasilyev Racing Team Владимир Васильев прокомментировал первый день этапа «Андалусия Ралли».
«Этап получился не совсем полноценный — последнюю секцию обрезали. Не знаю почему, причины непонятны. Якобы очень узкая дорога и не проходят участники зачета Open. Но что мешало запустить нас? Характер трассы теперь понятен и, наверное, вся гонка такая будет — узко, закручено, жестко. Это очень по-раллийному. Для классического ралли — то, что надо», — приводит слова Васильева autosport.com.ru.
Экипаж Васильева занимает предварительно четвертое место, отставая от лидера на три минуты.
Второй день «Андалусия Ралли» будет включать этап протяженностью 451 км. В него будут входить два спецучастка длиной 150 и 129 км, разделенные зоной нейтрализации.
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/rally-raids/69774-uzko-zakrucheno-zhyostko-vasilev-o-vtorom-etape-ralli-andalusiya
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