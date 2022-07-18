Гонщик NASCAR умер от удара ножом на автозаправке

37-летний американский автогонщик Бобби Ист стал жертвой нападения уголовника на автозаправке в штате Калифорния.

В результате бытового конфликта условно освобожденный преступник ударил спортсмена ножом и скрылся с места происшествия. Полиция оказала раненному первую помощь и доставила его в больницу, но спасти Иста не удалось — он скончался от потери крови и повреждения внутренних органов. Убийцу нашли через два дня — в ходе задержания он оказал сопротивление и был застрелен. Выяснилось, что ранее этот человек получили срок за грабеж, а затем отпущен условно-досрочно. За нарушение условий УДО был выписан ордер на новый арест, что, возможно, и спровоцировало его агрессию.

Боб Ист с 2005 по 2008 годы выступал в гонках NASCAR. На его счету также три чемпионских титула в серии USAC Silver Crown. В связи с гибелью пилота руководство NASCAR выпустило заявление, в котором выразило соболезнования друзьям и близким жертвы преступления.