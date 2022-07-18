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Сегодня, 17:52

Мазепин заявил о желании выступить в ралли в зачете грузовиков

Руслан Минаев
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Российский гонщик Никита Мазепин не против попробовать свои силы в ралли «Шелковый путь» в классе грузовиков.

Ранее пилот стал победителем в ралли в зачете мотовездеходов.

«У меня есть желание попробовать свои силы за грузовиком, «Камаз К5». Если позовут — пересяду», — цитирует Мазепина ТАСС.

23-летний гонщик является бывшим пилотов команды «Формулы-1» «Хаас». Россиянин выступал в «Королевских гонках» в сезоне-2021, его лучшим результатом является финиш на 14-м месте на «Гран-при Азербайджана».

Источник: https://tass.ru/sport/15247067?
Никита Мазепин
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