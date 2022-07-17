Пилот «КАМАЗ-мастер» Николаев высказался о трассе в Грозном

Пилот «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал о трассе в Грозном, на которой прошло три этапа ралли-рейда «Шелковый путь», в том числе один кольцевой.

«Потрясающие впечатления, потому что соревнования проходят у нас в стране, — цитирует ТАСС Николаева. — Очень круто, что зрители воочию могли видеть, как проносятся раллийные автомобили, мотоциклы, джипы и грузовики. Очень порадовала территория Чеченской Республики, там очень насыщенная трасса, для ралли-рейдов хорошее бездорожье. Для себя мы открыли новую территорию, где, надеемся, дальше будем проводить чемпионат России или «Шелковый путь». Спасибо организаторам за такое прекрасное ралли».

Ранее, 16 июля, экипаж под управлением Николаева стал вторым в итоговом зачете грузовиков ралли-рейда «Шелковый путь», уступив экипажу Дмитрия Сотникова, также представляющему команду «КАМАЗ-мастер».