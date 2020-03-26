Гонку «Инди 500» перенесли на август

Знаменитую гонку «500 миль Индианаполиса» отложили на три месяца. Из-за эпидемии коронавируса самый престижный этап в чемпионате IndyCar лишился традиционной даты в мае. Теперь соревнование намечено на 23 августа, сообщает Motorsport.

В гонке должен принять участие двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо, который выступит за «Эрроу Макларен».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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