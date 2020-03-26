Авто / мото
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Автоспорт

Гонку «Инди 500» перенесли на август

20:58
Теги:

Знаменитую гонку «500 миль Индианаполиса» отложили на три месяца. Из-за эпидемии коронавируса самый престижный этап в чемпионате IndyCar лишился традиционной даты в мае. Теперь соревнование намечено на 23 августа, сообщает Motorsport.

В гонке должен принять участие двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо, который выступит за «Эрроу Макларен».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется // Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир