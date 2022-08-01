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Сегодня, 19:35

Квят прокомментировал дебютное выступление в гонке NASCAR

Алексей Еремин
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Российский пилот команды Hezeberg Даниил Квят прокомментировал дебютное выступление в гонке NASCAR.

«Какая гонка! Счастлив после своего первого опыта в NASCAR. Было несколько хороших сражений, преодолел много кругов, на каждом из которых было улучшение. Очень понравилось!» — написал в твиттере Квят.

31 июля Квят провел первую гонку в NASCAR за команду Hezeberg. 28-летний россиянин на трассе в Индианаполисе не смог закончить гонку из-за проблем с машиной.

Ранее Квят выступал в «Формуле-1» за команды «Торо Россо», «Ред Булл» и «Альфа Таури».

Даниил Квят
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