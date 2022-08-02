В честь победы российского гонщика Смоляра в «Формуле-3» подняли белый флаг

31 июля российский пилот команды «МП Моторспорт» Александр Смоляр победил в основной гонке «Формулы-3» в рамках этапа в Венгрии.

Во время награждения Смоляра за его спиной не было российского флага, вместо него было полотно белого цвета. Также на подиуме не звучал гимн страны. Все это связано с санкциями Международной автомобильной федерации в адрес спортсменов из России.

Второе место на «Гран-при Венгрии» «Формулы-3» занял Зейн Малони из «Трайдента», третьим стал Оливер Беарман из «Премы».