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Сегодня, 09:35

В честь победы российского гонщика Смоляра в «Формуле-3» подняли белый флаг

Читать «СЭ» в
Награждение Александра Смоляра в «Формуле-3».
Фото Global Look Press

31 июля российский пилот команды «МП Моторспорт» Александр Смоляр победил в основной гонке «Формулы-3» в рамках этапа в Венгрии.

Во время награждения Смоляра за его спиной не было российского флага, вместо него было полотно белого цвета. Также на подиуме не звучал гимн страны. Все это связано с санкциями Международной автомобильной федерации в адрес спортсменов из России.

Второе место на «Гран-при Венгрии» «Формулы-3» занял Зейн Малони из «Трайдента», третьим стал Оливер Беарман из «Премы».

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