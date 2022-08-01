В Российской автомобильной федерации прокомментировали участие Квята в гонке NASCAR

Глава Российской автомобильной федерации (РАФ) Виктор Кирьянов прокомментировал выступление Даниила Квята в гонке NASCAR.

«Интересная история, Даниил же с Романом Русиновым должны были выступать в гонках на выносливость. И когда Международная автомобильная федерация просила подписать бумагу, в которой пилоты должны были фактически выступить против своей страны, они отказались. У обоих сезон под большим вопросом был, и в начале июля появилась информация о его интересе к NASCAR. А спустя две недели Даня уже выложил видео с тестов, с одной из начинающих команд.

После тестов в начале недели был большой сюрприз, когда Даниил объявил, что проедет первую гонку. Вчера была квалификация, он занял 36-е место из 38, но это объяснимо, это первый опыт для Дани, и команда в целом совсем молодая. Предполагается, что еще две гонки в NASCAR проведет в сентябре и октябре», — приводит слова Кирьянова ТАСС.

31 июля Квят провел первую гонку в NASCAR за команду Hezeberg. 28-летний россиянин на трассе в Индианаполисе не смог закончить гонку из-за проблем с машиной.

Ранее Квят выступал в «Формуле-1» за команды «Торо Россо», «Ред Булл» и «Альфа Таури».