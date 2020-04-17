Чемпионат WEC решил провести гонку в Спа несмотря на запрет властей

В апреле чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) объявил об изменении календаря, из-за коронавируса. Руководство серии решило продлить сезон-2019/20 до осени и сместило несколько гонок на более поздние даты, сообщает Motorsport.

— Мы по-прежнему планируем провести гонку в августе. Раскроем больше деталей в течение ближайшей пары месяцев, когда проясним ситуацию, — заявил представитель WEC в интервью Sportscar365.

После полугодового перерыва чемпионат должен был вернуться 15 августа гонкой «6 часов Спа». Однако на этой неделе власти Бельгии запретили все массовые мероприятия до 31 августа включительно в связи с эпидемией.

В календаре WEC на 2020 год осталось три этапа. Кроме заезда в Спа это «24 часа Ле-Мана» 19-20 сентября и гонка в Бахрейне 21 ноября.