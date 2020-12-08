Допинг довел ходьбу до катастрофы. На Олимпиаде ей предпочли брейкданс

Международный олимпийский комитет принял спорный предварительный проект программы летних Олимпийских игр 2024 года в Париже

В программе Игр-2024 в Париже точно будут брейкданс и скейтбординг, а вот одна из дисциплин легкой атлетики — ходьба на дистанции 50 км — исключена. И, похоже, навсегда. Международная федерация World Athletics защищала ходоков до последнего. Раньше их упрекали в гендерном неравенстве — и в ответ на это теперь на чемпионатах мира на 50 км ходят и женщины тоже.

В Дохе-2019 до финиша добрались 17 спортсменок. Чтобы избежать удушающей жары, стартовали они ночью, вместе с мужчинами. Подавляющее большинство преодолели дистанцию примерно за пять часов, победительница из Китая — за 4:23 и обогнала нескольких представителей сильного пола. А теперь представьте картинку: группа людей глубокой ночью ходит кругами туда-сюда, и так пять часов. Кто лидирует, что происходит на трассе — без объявления диктора понять крайне сложно. К концу стоять устают даже тренеры, не говоря о болельщиках. Ничего удивительного, что МОК не хочет видеть такой вид в олимпийской программе, правда?

Ходоков убрали, следующие — тяжелоатлеты и боксеры?

В Токио-2021 ходьба на 50 км будет, но только в мужском исполнении. А вот уже спустя три года у ходоков останутся только две дистанции — мужская и женская на 20 км. У World Athletics еще есть теоретический шанс сохранить третий комплект медалей, экстренно придумав какой-то формат смешанных соревнований. Но совсем не обязательно в ходьбе. Скорее всего, тут речь пойдет о смешанной эстафете 4 х 400 м — они с большим успехом уже проводятся на чемпионатах мира и уж явно куда зрелищнее выступлений ходоков.

World Athletics, кстати, предлагала вместо ходьбы включить соревнования по кроссу. Это было бы символично — последний раз они были в программе Олимпиад в 1924 году и тоже в Париже. Но МОК не поддался исторической параллели и отказал.

Зато на постоянной основе теперь будут в олимпийской программе четыре новых вида спорта — скалолазание, скейтбординг, серфинг и брейкданс. Три первых дебютируют уже через год в Токио, но в статусе временных, по предложению страны-хозяйки. А вот брейкданс мы впервые увидим уже в Париже. И это на фоне того, что много лет и абсолютно безуспешно пытались пробиться в программу Игр спортивные танцы.

Вообще, МОК явно движется в сторону более зрелищных и молодежных видов, ограничивая или совсем вычеркивая устаревшие и испортившие себе репутацию. Так, например, тяжелая атлетика после всех допинговых скандалов не имеет гарантированного места в Париже-2024. Вопрос по ней будет решен позже. В боксе, где не закончился скандал и смена власти в международной федерации, сократили число весовых категорий — их будет семь у мужчин и шесть у женщин плюс на 34 меньше участников.

В этом же русле и отказ от спортивной ходьбы на 50 км. Низкая зрелищность в сочетании с темным допинговым прошлым — явный билет «на выход» из Олимпиады. И тут можно «поблагодарить» того же скандально известного российского тренера Виктора Чегина, чьи ученики выкашивали эту дистанцию много лет подряд...

Спасут стельки, которые не будут давать бежать?

— Я категорически против того, чтобы убирать из олимпийской программы мужскую ходьбу на 50 км, — заявила в интервью «СЭ» Елена Сайко, тренер призера чемпионата мира — 2019 Василия Мизинова. — Потому что дистанции 20 и 50 км — совершенно разные. На них специализируются почти всегда разные спортсмены, на них разная подготовка, разная тактика и техника... Это примерно как сравнить спринт и бег на средние дистанции. Ни у кого же не возникает идеи, что это одно и то же. Хотя и там и там люди бегут.

— Но женская ходьба на 50 км вам не нравится?

— Я была на всех чемпионатах мира, где она проводилась, и считаю, что все-таки 50 км — это не для женщин. Не должен женский организм испытывать такие перегрузки. Идеальным вариантом была бы дистанция 35 км. Если бы на Олимпиадах мужчины ходили 20 и 50 км, а женщины — 20 и 35 км, я была бы обеими руками за. Это было бы справедливо.

— Почему, как вам кажется, ходьбу так хотят исключить из олимпийской программы? Все дело в темном допинговом прошлом?

— Думаю, что дело не в этом. Почти уверена, что вся проблема в том, что нужно повышать зрелищность. Многим кажется, что на дистанции 50 км не хватает динамичности, за ней тяжело следить. Плюс постоянные вопросы к судейству, мол, все бегут, а судьи этого не замечают. Но в ответ на это легко можно привести пример того же фигурного катания. Да, спортсмены совершают ошибки — у фигуристов бывают недокруты на прыжках, у нас фаза полета в ходьбе. И не все судьи одинаково на эти ошибки реагируют: кто-то ставит недокрут, а кто-то — нет. Но это нормально, это человеческий фактор. Никто же не хочет убирать фигурное катание из программы, потому что там прыжки недокручивают?!

— Что за история со стельками, которые якобы будут не давать ходокам бежать?

— Это электронная система в стельке, которая автоматически будет фиксировать фазу полета у ходока и передавать ее в систему. Естественно, с какой-то погрешностью. Но я не верю, что это произойдет. Потому что, во-первых, потребуется дикое количество стелек. А во-вторых, тогда придется обнулить все предыдущие рекорды и достижения, установленные без присутствия электроники.