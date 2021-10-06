«Я начала тренироваться, но нас не перестали охранять». Тимановская жалуется на жизнь в Польше

Легкоатлетка, бежавшая из Белоруссии, так и не занялась политикой, но все равно боится за свою жизнь.

Белорусская бегунья на короткие дистанции Кристина Тимановская, устроившая самый громкий скандал Олимпиады-2020, не слишком довольна своей нынешней жизнью в Польше, несмотря на то, что эта страна предоставила политическое убежище самой 24-летней спортсменке и ее мужу, а также обеспечила условия для их безбедного существования. Ранее сообщалось, что эмигрантка, опасаясь отравления, отказывается питаться в ресторанах. Теперь Кристина пожаловалась в соцсетях, что их семья устала жить под постоянной охраной и не имеет свободы передвижения.

Все наши действия и передвижения согласованы

— Мы с мужем уже два месяца живем в Варшаве под охраной... Вначале нам казалось, что это круто. Сейчас я могу сказать — это тяжело, — отметила Тимановская в Instagram. — Первое время нам практически нельзя было выходить из дома — только на очень важные встречи. Постепенно свободы появилось больше. Мы перебрались в квартиру, которую арендовали, я начала тренироваться, но нас не перестали охранять. Все наши действия и передвижения согласованы, даже поход в магазин за продуктами. Это звучит забавно, но мы даже собаку выгуливаем с охраной... Мне не хватает встреч с друзьями, походов по магазинам, прогулок в городе. Так много нового здесь для нас и столько мест хочется посетить, поужинать в кафе или застрять в каком-нибудь торговом центре на пару часов, но в данный момент принимаю новую реальность.

Напомним, что Тимановская бежала в Пользу прямо из олимпийского Токио, заявив, что опасается тюремного заключения в родной стране из-за конфликта с тренерами сборной Белоруссии. На фоне кадровых проблем в команде Кристину пытались заявить в непрофильную эстафету 4х400 метров, из-за чего спортсменка раскритиковала руководство сборной в соцсетях. После этого Тимановскую сняли с соревнований и против ее воли отправили домой. Тогда девушка обратилась за помощью к белорусской оппозиции и в конце концов отправилась в эмиграцию в Польшу. Теперь она опасается мести спецслужб Белоруссии, хотя политических лозунгов (за исключением одного заявления о несогласии с итогами президентских выборов в РБ) во время конфликта не озвучивала и не является активисткой оппозиционного движения.

Спортсменка рассказывала, что через родителей ей якобы предлагали вернуться в Белоруссию, обещая, что никаких репрессий за скандал в Токио не будет. Однако Тимановская не верит властям своей бывшей страны и полагает, что спецслужбы Польши поступают правильно, организовав ее круглосуточную охрану. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что спортивному руководству страны давно было известно о политической неблагонадежности Кристины и ее мужа, но по просьбе МОК бегунья была включена в олимпийскую сборную и получила от государства солидное финансирование на подготовку к Играм-2020.

МОК передал дисциплинарное дело в международную федерацию

Сразу после эмиграции Тимановская подписала контракт со спортивной командой польского энергетического концерна Orlen и приняла участие в Мемориале Миняка в Щецине. На этих соревнования Кристина выступала под флагом Белоруссии, но национальная федерация легкой атлетике на своем официальном сайте проигнорировала информацию о ее результатах. Да и сами результаты оказались не выдающимися — в компании польских девушек-спринтеров Тимановская стала третьей на дистанциях 100 и 200 метров. После этого скандальная спортсменка завершила сезон, заявив, что у нее травмирована шея, и она должна заняться своим здоровьем.

Тем временем было объявлено, что дисциплинарное дело в отношении обидчиков Тимановской будет расследовать не МОК, а независимым дисциплинарным органом Международной федерации легкой атлетики. Главный тренер сборной Белоруссии по легкой атлетике Юрий Моисевич и старший тренер команды Артур Шумак, которых считают виновными в травле Кристины, в разгар скандала были лишены олимпийской аккредитации и высланы из Токио. Теперь они должны дать показания в дисциплинарном органе World Athletics и рискуют получить дисквалификацию на несколько нет. Впрочем, на этой неделе в Белоруссии могут сыграть на опережение, отправив этих специалистов в отставку из-за провала на Олимпиаде-2020.

Недавно в Польшу также уехала спортсменка сборной Белоруссии по конному спорту Ольга Сафронова. Ранее было известно о действиях белорусских спецслужб только на территории России, но скандалов с операциями в других странах до сих пор не возникало. Тем не менее, в Польше все равно считают, что Тимановской угрожает реальная опасность. Здесь Кристина рискует повторить судьбу беглого российского ученого Григория Родченкова и информаторов ВАДА супругов Степановых. Из-за опасений за свою жизнь они вынуждены скрывать свое место жительство, а Родченков по некоторым данным сделал пластическую операцию и теперь появляется на видео исключительно с закрытым лицом.