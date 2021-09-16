Российские атлеты остаются без главного тренера. Борзаковский уходит

Олимпийский чемпион заявил, что покидает пост во главе сборной, который занимал более шести лет — с февраля 2015 года.

Уход Борзаковского пока выглядит странно. Федерация это событие не комментирует, хотя и не отрицает. Сам олимпийский чемпион по традиции недоступен для комментариев. А сразу несколько источников утверждают, что об уходе с должности главного тренера он заявил сам на тренерском совещании. Непонятно, в чем, собственно, проблема. Но в глазах общественности Борзаковский сейчас герой. Взял на себя ответственность за неудачное в целом выступление российских спортсменов в Токио и вообще плачевное положение дел в отечественной легкой атлетике. Хотя, если копнуть чуть глубже, это не совсем так.

Новая трактовка роли главного тренера

Борзаковский — первый и единственный на данный момент главный тренер в отечественной легкой атлетике, который не имел личных учеников и собственной группы. Предшественники Валерий Куличенко и Валентин Маслаков рулили в сборной всем: от места проведения сборов до фармподдержки. А еще были записаны личными тренерами у солидного процента спортсменов. Поэтому было абсолютно логично, когда с них спрашивали за все — и за результат, и за допинг-скандалы.

Борзаковский, по сути, ввел в свой спорт новое понимание функций главного тренера. Он никого из взрослой сборной не тренировал (хотя поначалу имел планы взяться за группу выносливости) и в целом не рвался воздействовать на отдельных спортсменов. Юрий пришел в команду в начале 2015-го — уже стартовал грандиозный допинг-скандал, который последующие шесть лет только усугублялся.

В таких условиях кандидатура Борзаковского на роль главного тренера казалась идеальной. Олимпийский чемпион с безупречной репутацией, достаточно молодой и готовый учиться. Жизнь оказалась сложнее, и в реальности Юрий оказался между двух огней. С одной стороны — спортсмены и личные тренеры, которые существовали сами по себе. А с другой — национальная и международная федерации со своими сложными отношениями. Тут роль главного тренера тоже была неясна.

Поэтому вешать на Борзаковского ответственность за неудачи в Токио, мягко говоря, странно. Его там даже не было, и, в отличие от главных тренеров в некоторых других видах спорта, спрашивать его совета по зуму тоже вряд ли бы стали. Все немногочисленные звезды российской легкой атлетики давно работают с собственными личными наставниками. И единственное их пожелание к сборной — чтобы не было накладок в логистике и прочих мелких неприятностей. То есть главное — не мешать.

Борзаковский пересидел всех президентов

Есть, конечно, и пласт более молодых спортсменов, которыми главный тренер теоретически мог бы заниматься. Или, например, организацией спортивного календаря, ведь в отсутствие международных стартов наши спортсмены годами жили в условиях острого дефицита каких-либо соревнований.

Многое из задуманного по разным причинам не получилось. В том числе из-за организационного хаоса, который годами царил в федерации. Менялись президенты, гендиректора и старшие тренеры, львиную долю сотрудников дисквалифицировали из-за скандала с поддельной справкой прыгуна Данила Лысенко. И только Борзаковский стабильно оставался на своем посту.

Наверное, уход главного тренера, чья команда сократилась до 10 человек, — это логично. Если санкции сохранятся, не очень понятно, зачем нашей сборной в принципе нужен главный тренер. С непосредственно тренировками справляются личные наставники, а два-три раза в год выбрать состав вполне способен и тренерский совет.

Российской легкой атлетике в любом случае предстоит многое переосмыслить. Функции главного тренера и в целом его необходимость — один из актуальных вопросов. Санкции рано или поздно закончатся, и тогда может вдруг выясниться, что 10 российских спортсменов выступают на соревнованиях или 60 — разницы нет, количество медалей остается ровно тем же самым. Вот тогда головы всех, включая главного тренера, и полетят. Но хочется все же сыграть на опережение.