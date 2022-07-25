Шведский прыгун — настоящий псих. На ЧМ он побил мировой рекорд сразу на 5 см

Итоги главного старта года в легкой атлетике, в котором с огромным отрывом победили американцы.

Ночью в американском Юджине завершился чемпионат мира по легкой атлетике. Концовка получилась ударной. В последний день соревнований — сразу два мировых рекорда. Сначала зажег тот, от кого все этого и ждали, — швед Мондо Дюплантис. Этот гений прыжков настолько приучил к рекордам, что они уже совершенно не удивляют. К хорошему привыкаешь быстро. Но на этот раз он сумел поразить. Размявшись на 6,06 м, олимпийский чемпион вместо ожидаемых 6,17 м решил с ходу заказать 6,21! Как? Почему? Зачем? Сразу на 5 см, а не один, как это принято! Да это уже не имеет значения. Мондо прыгнул 6,21 с огромным куском! И это какое-то безумие.

Три мировых рекорда

Безусловно, Дюплантис с таким перформансом стал королем вечера. В этом смысле несколько не повезло Тоби Амусан. В любой другой день чемпионата она стала бы героем дня, но тут ушла в тень шведского гения. Хотя нигерийка тоже сотворила историю. Еще в предвариловке бега на 100 м с/б она пробежала по рекорду Африки — 12,40. Это казалось невероятно круто. До тех пор, пока не пришла пора полуфиналов и она не дала 12,12. Что на 0,08 быстрее мирового рекорда! Отобрать высшее мировое достижение у американки, да еще в Юджине — это очень красиво. Но Тоби на этом не остановилась и в финале дала 12,06. Увы, ветер в этом забеге превышал допустимые 2 м/с, и поэтому в качестве мирового рекорда останутся 12,12. Но Амусан едва ли переживает по этому поводу. Никогда прежде девушки из Африки в этой технически сложной дисциплине не побеждали на турнирах такого уровня, а она зацепила и золото, и мировой рекорд. Что может быть лучше?

Помимо Дюплантиса и Амусан, по ходу чемпионата мира был установлен еще один мировой рекорд. Причем ожидаемый. Американка Сидни Маклафин — одна из самых недооцененных легкоатлеток мира. Ей всего 22, но она делает невозможное. У нее убойнейшая статистика на 400 м с/б. Отбор на ОИ в Токио — мировой. Игры в Токио — еще один. Отбор на ЧМ-2022 — обновление. Юджин-2022 — четвертый раз по лучшему результату в истории человечества. И если в прошлом году она стала первой женщиной, выбежавшей из 52 секунд, то теперь Сидни победила уже с 50,68. Рядом с ней никого сейчас и близко нет. Круг с барьерами она бежит быстрее, чем, например, на чемпионате России наши девушки преодолевают «гладкие» 400 м. Это невообразимо.

Арман Дюплантис. Фото AFP

Американцы вне конкуренции и крах кенийцев

Общекомандный зачет предсказуемо выиграли американцы. Ни одна из стран не собрала больше 10 медалей за турнир. У США одних только золотых — 13. Всего же — неприличные 33. Провалились кенийцы. Всего два золота для одной из самых бегающих стран планеты — мизер. В Дохе-2019 и Лондоне-2017 было по пять. Вполне вероятно, что после такого в стране будут сделаны оргвыводы. Если в Пекине-2015, помимо своих дисциплин, кенийцы внезапно выиграли копье и 400 м с/б и, казалось, пошли в гору, то теперь проиграли даже «коронки».

Забавно, что высоченное седьмое место в общем зачете у Перу. Все дело в Кимберли Гарсии Леон, которая сенсационно выиграла ходьбу как на 20 км, так и на 35 км. В итоге скромная южноамериканская страна опередила в команднике такие легкоатлетические державы, как Германия, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Польша, Норвегия и Япония.

При этом хотя бы по одному золоту выиграли аж 29 стран. В этом прелесть легкой атлетики — почти везде есть хотя бы по одному-два топ-спортсмена, которые могут зажечь. У Казахстана — мастер стипль-чеза Нора Джеруто, у Катара — высотник Мутаз Баршим, у Швеции — Дюплантис, у Норвегии — Эминем стайерского бега Якоб Ингебригтсен, у Польши — метатели, ну и так далее. Из этого ряда выбиваются только американцы, которые боеспособны практически во всех дисциплинах.

С учетом того, что недавно они примерно в таком же разгромном стиле выиграли общекомандный зачет на водном чемпионате мира, неудивительно, что на Олимпийских играх достать их нереально. В самых медальных видах спорта они делают сумасшедший задел.