Кто помог Исинбаевой стать главной звездой нашей атлетики в XXI веке? История великого противостояния

Светлана Феофанова завоевала всего один большой титул — золото чемпионата мира-2003. Но без соперничества с ней Елена Исинбаева не стала бы легендой.

Битвы с неуступчивыми соперницами, рекорды и олимпийское золото, уход от тренера и возвращение к нему же на фоне кризиса, титул на домашнем чемпионате мира и невероятно несправедливое решение по недопуску на Игры в Рио... Все это — вехи действительно великой спортивной жизни Исинбаевой. Конечно, были у нас в последние пару десятилетий и другие звезды легкой атлетики, но репутацию одних испортили допинговые истории, а другие сами по себе оказались не столь харизматичны, как Елена. В итоге рекордсменка мира по прыжкам с шестом — сегодня чуть ли единственное светлое пятно в многострадальной истории королевы спорта в России в XXI веке. Но за свой взлет Исинбаева должна благодарить не только тренеров, но и самую принципиальную конкурентку, противостояние с которой придало ей необходимый импульс.

Елена Исинбаева. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Соперничество, а не ненависть

Карьера Елены Исинбаевой начиналась непросто. Сначала никто всерьез не видел в пятилетней девчонке с высоким ростом потенциал для занятий легкой атлетикой. Но тренер Александр Лисовой все-таки дал шанс будущей звезде. Исинбаева выстреливает и в течение нескольких лет становится чуть ли не главной персоной в этом виде спорта. На первом этапе своей карьеры Елена соперничала с другой звездной российской шестовичкой — Светланой Феофановой. Пока Исинбаева покоряла Всемирные юношеские игры и первенства мира, Феофанова уже штамповала один за другим рекорды Европы и мира.

Первым ярким противостоянием стало соперничество на Олимпиаде в Афинах в 2004 году. Спортсменок не особенно интересовали другие прыгуньи, поскольку всем было понятно, что судьба олимпийского золота решится в схватке между Еленой и Светланой. «Мы никогда друг друга не ненавидели. Мы просто соперничали, да, это было жестко, но как же иначе»? — признавалась Елена в беседе с «Советским спортом».

Афины в день женских прыжков с шестом были в огне. Девушки допрыгали до высоты 4,70. Светлана преодолела ее сразу же. Исинбаева оступилась. Планку поставили на 4,75. Феофанова взяла ее со второй попытки. Исинбаева снова не смогла взлететь так высоко. У Елены оставалась лишь одна попытка, иначе олимпийское золото точно оказалось бы не на ее шее. Исинбаева подбежала к своему тренеру Евгению Трофимову. Наставник сказал спортсменке следующее: «Леночка, успокойся. Все отлично! Сделай прыжочек как на тренировочках! Ты золотце, умничка, молодечек!»

Перед «прыжочком» на 4,80, как вспоминает Елена, она успела подумать обо всем, что было сделано для этого самого момента. «Вышла, встала и думаю: вот сейчас и решится моя жизнь. Или все, или ничего. Бронза — тоже медаль, но не в моем случае. Перечеркнуть много лет тренировок дважды в день? Мозоли рваные и пятки, стертые в кровь? Я сюда приехала фавориткой. Последнюю попытку проигрывать я не имела права», — делилась с «Комсомольской правдой» прыгунья.

Елена взяла 4,80. В последней попытке. Дальше начало твориться то, о чем обычно говорят: «Невозможно». Елена с первой попытки берет 4,85, пропускает 4,90 и перепрыгивает 4,91, подтверждая, что лучшая на планете в прыжках с шестом именно она. «Прыгнув 4,80, поймала кураж, пошла такая подпитка энергии от стадиона и от родителей (да, я их любовь чувствую на расстоянии), что мне казалось, я могу все. Я поняла, что стану олимпийской чемпионкой. И с легким сердцем пошла на рекорд мира. Хотя он был второстепенен. Настолько я была рада, что победила на Играх», — вспоминала Исинбаева.

Светлана Феофанова в том противостоянии смогла довольствоваться лишь серебром. Она попыталась взять 4,80, 4,85 и 4,90, но трижды попытки остались неудачными. Для действующей чемпионки мира это был настоящий нокаут, от которого она толком так не оправилась. Хотя еще долго оставаясь главным раздражителем для Елены, доминировавшей в женском шесте весь следующий олимпийский цикл.

Светлана Феофанова и Елена Исинбаева. Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

Тяжело пережил расставание с подопечной, в которую за восемь лет вложил всю душу

Новый поворот в жизни Исинбаевой происходит через год после Олимпийских игр. Новостной поток тогда разорвало сообщение о том, что Елена Исинбаева уходит от своего тренера, с которым тренировалась с 15-летнего возраста. «Комментировать уход Исинбаевой не вижу смысла. В спортивной практике это происходит сплошь и рядом. Конечно, тяжело пережил расставание с подопечной, в которую за восемь лет вложил всю душу. К Лене я всегда прекрасно относился, все видели и знали, как я ее поднимал эти годы буквально с нуля. Спортсмен и тренер обычно расходятся по двум причинам. Первая — финансовая. Но она отпадает полностью. Я брал с призовых минимальные проценты. Вторая — застой в результатах. Об этом, сами понимаете, смешно даже говорить. Иными словами, видимых причин для разрыва не было. Лена предприняла этот шаг, когда она только по-настоящему начала расцветать. Так здравомыслящие люди не поступают. Есть обстоятельства, о которых я пока не хочу говорить. Из моих уст они будут звучать как обвинение, а я пока еще сам не во всем до конца разобрался», — сказал бывший наставник Исинбаевой Евгений Трофимов в беседе с «РБК».

Елена же на пять с половиной лет отправилась тренироваться в Италию к Виталию Петрову, бывшему тренеру Сергея Бубки. Ходили даже слухи, что она сменит спортивное гражданство, но этого не произошло. «Для меня по большому счету не стало неожиданностью известие о том, что Исинбаева рассталась с тренером. Это произошло 1 ноября. Лена объявила о своем решении тренеру и пропала дней на десять. Мы до последнего момента считали, что она одумается, объяснится, но постфактум узнали, что она уехала в Монако. В этой ситуации я объявил ей, чтобы она подыскивала себе нового менеджера», — прокомментировал решение спортсменки ее бывший менеджер Павел Воронков.

По итогу всей этой прыжковой драмы: Исинбаева начала тренироваться в Европе, а Евгений Трофимов стал тренером женской национальной команды по прыжкам с шестом. И теперь на его попечении оказалась и главная соперница Елены Исинбаевой — Феофанова. Хотя после Афин Светлана была олимпийской чемпионке не соперница. Вплоть до 2009 года волгоградка штамповала мировые рекорды, пока не прыгнула 5,06 — этот результат является лучшим в истории до сих пор.

Елена Исинбаева. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Если тебе тяжело на втором месте — уходи

Противостояния россиянок в секторе прыжков на Олимпиаде в Пекине-2008 все ждали с огромным интересом. Возьмет ли Феофанова реванш? Будет ли новый рекорд от Исинбаевой? Но, как оказалось, все эти ожидания были напрасны. «После отборочного чемпионата России я то ли перенервничала слишком, то ли еще что случилось, но есть вдруг перестала совсем. Не могла. Даже пить не хотелось. И из-за этого за две недели похудела на четыре килограмма. А для меня это вообще смертельно. Шест ведь рассчитан на мой боевой вес — 53 кг. А тут вдруг 49 — и не набрать никак. Я в полной панике стала усиленно витамины принимать, аминокислоты — то есть всячески провоцировать свой организм, чтобы он еду усваивать начал. Но к Пекину сумела набрать всего два килограмма», — отмечала в интервью корреспонденту «СЭ» Феофанова.

В Пекине Светлана допрыгала до 4,80 и после трижды не справилась с этой высотой. Исинбаева же вступила в битву с американкой — Дженнифер Стучински. Спортсменка из США, правда, тоже недолго сопротивлялась. Взяв 4,80, она трижды оступилась на 4,90 и оставила Елену соревноваться только с собой. Исинбаева же взяла с третьей попытки 4,95, а потом снова сделала то, о чем принято говорить: «Невозможно. Версия 2.0». Россиянка дважды не берет 5,05, но в заключительной попытке все же перелетает планку и становится двукратной олимпийской чемпионкой. Феофанова завоевала бронзу, что в ее тогдашнем состоянии было совсем неплохо.

«Я не выиграла и даже не стала второй. Но испытывала огромное удовлетворение, стоя на пьедестале. Потому что именно на эту медаль было достаточно много претендентов. И я была горда тем, что она досталась мне», — поделилась Светлана со «СЭ». В третий раз российским прыгуньям побороться за золото Олимпиады не удастся. В 2011-м Светлана почти вернулась на топ-уровень, заняв третье место на чемпионате мира. Но на Играх-2012 Феофанова получает травму в квалификации и в финал Лондона не попадает. Елена же на той Олимпиаде не взяла 4,75 и 4,80 и стала только бронзовым призером.

Елена Исинбаева. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Не возьмете обратно — уйду из спорта совсем

Перед лондонской Олимпиадой Исинбаева вернулась к своему прежнему наставнику. Причины для этого были налицо — результаты пошли вниз. «После победы в Пекине я решила, что я самая лучшая, что мне нет равных. На чемпионат мира в Берлин приехала на расслабоне. Думала, что обпрыгаю всех на одной ноге. Я даже в сектор выходила так, как будто мимо шла и решила: дай-ка зайду, всех обыграю и дальше пойду. Я вам откровенно говорю: соревнования для меня перестали быть радостью. Превратились в обузу, дело, которое я делала только потому, что так было надо. И судьба меня за это наказала. И неоднократно. На зимний чемпионат мира в Доху в 2010-м я еще ехала с мыслью, что на ЧМ в Берлине произошла случайность. Что сейчас все исправится само собой. Ничего не исправилось. Я снова получила по полной программе (у Исинбаевой там было четвертое место. — Прим. «СЭ»). Тогда я поняла, что пора решаться. И пришла к Трофимову», — рассказывала спортсменка корреспонденту «СЭ».

Воссоединение прыжковых «отца и дочери» стало самым трогательным событием в карьере Елены. «Лена — мой ребенок, который ко мне пришел в 15, не зная, каким концом держать шест. Сейчас ко мне вернулся человек, дважды выигравший Олимпийские игры. Но ощущение такое, что она никуда не уезжала. Взаимопонимание. Теплота. И, главное, годы все расставили на место: она поняла, что была не права. Но к этому была причастна косвенно: ее сподвигли другие. Они ей шептали, стояли за углом и ждали, когда она созреет для разговора. А она была не ведущей, а ведомой», — говорил «Советскому спорту» Евгений Трофимов.

Исинбаева же время для раскаяния перед наставником выбрала максимально удачное. Пришла к нему в прощеное воскресенье и пообещала следующее: «Не возьмете обратно — уйду из спорта совсем».

Елена Исинбаева и Светлана Феофанова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Мне 31 год, Свете — 33, и что нам сейчас делить?!

Не только с тренером, но и с главной соперницей в секторе Исинбаева в итоге сумела навести мосты. В 2013 году на чемпионате России в «Лужниках» Елена одолжила у Феофановой шест для прыжковой квалификации, хотя еще несколько лет назад Светлана говорила о своей сопернице очень жестко: «Проигрывать надо уметь. Могу сказать, что моя главная соперница не умеет. Когда я отбирала у нее рекорды, она частенько закрывалась в комнате и по нескольку дней оттуда не выходила — общалась с психологом. Нет. Наши отношения испортились еще перед Афинами. Лена даже перестала со мной здороваться. Возможно, это было ее совместное с тренером решение. Я стала ее главным раздражителем. Феофанова для Исинбаевой — как красная тряпка для быка».

Но в 2013-м выяснилось, что ненависти между девушками больше нет — они помирились еще в 2011 году. «В Тэгу, два года назад. Я тогда выступила плохо, а Света взяла бронзу. Я подошла к ней и сказала: «Какая ты молодец... Ты боец, настоящий!» И с тех пор мы снова общаемся. Время вносит свои коррективы. Мне 31 год, Свете — 33, и... что нам сейчас делить?!» — поделилась с «Советским спортом» Исинбаева.

Да домашнем чемпионате мира в Москве Елена взяла свой последний большой титул, а Феофанова на том самом чемпионате страны в «Лужниках» не прошла в финал и завершила карьеру. Так закончилось одно из самых ярких противостояний в нашей легкой атлетике. А в 2016 году, когда Исинбаеву не пускали на Олимпиаду в Рио, бывшая конкурентка встала на ее защиту. «Я абсолютно согласна, что без участия Лены Олимпиада будет ненастоящей. Она умеет бороться и смогла бы составить конкуренцию кому угодно», — говорила Светлана, которая, как и Елена, нашла себя в жизни после спорта.