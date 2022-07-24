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Сегодня, 15:15

На ЧМ по легкой атлетике устроили политическую акцию. Ужасный прокол организаторов

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Болельщик с флагом.
Фото AFP
Выбежавший болельщик и Летенсебет Гедей.
Фото AFP
Выбежавший болельщик и Летенсебет Гедей.
Фото AFP
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Сепаратист выбежал на беговую дорожку с флагом непризнанного государства и избежал ареста.

В последние полтора года в Эфиопии шла полноценная гражданской война с несколькими миллионами беженцев и десятками тысяч погибших. Однако широкие массы в западных странах о ней практически ничего не знают. На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в американском Юджине, выбежавший на стадион фанат решил обратить внимание спортивной общественности на свой регион Тиграй, который в 2020 году начал войну за отделение от метрополии и едва не взял столицу страны Аддис-Абебу, подняв на борьбу с центральной властью соседние племена.

Что произошло?

Мы уже писали про конфликт в Эфиопии — как стороны пытался мирить великий Хайле Гебреселассие и как готовятся к большим соревнованиям представители северного региона Тиграй.

Эфиопская бегунья Гебреселама на&nbsp;тренировках в&nbsp;Тиграе. В Эфиопии резко обострилась война. Столица под угрозой, легкоатлеты бегут, мирит стороны Гебресилассие

Оказалось, едва успев уехать из терпящего бедствие региона, они выиграли чемпионат мира. Забег на 5000 метров получился драматичным, но в концовке Гудаф Тсегай вырвала золото у кенийки Беатрис Чебет. Еще одна тиграйка Летенсебет Гедей — пятая.

После окончания забега на беговые дорожки просыпалась щепотка хаоса. С трибуны к двум эфиопским бегуньям рванул фанат с флагом сепаратистского региона Тиграй на шее. Он прорвался через охрану и принялся обниматься с двумя землячками, поднимал их в воздух и даже расцеловал спортивную обувь бегуний. Интересно, что в телеэфир данное происшествие попало, но никто из профессионалов не узнал флаг Тиграя и не смог понять смысл действий темнокожего бородача.

Выбежавший болельщик и Летенсебет Гедей. Фото AFP
Выбежавший болельщик и Летенсебет Гедей.
Фото AFP

Облобызал ноги от лица народа

После нескольких минут борьбы (все уроженцы Восточной Африки хорошо бегают) болельщика скрутили стюарды и выпроводили со стадиона, но, судя по всему, серьезных наказаний он избежал. Надо было с российским флагом выбежать парню, тогда шансов на арест было бы, наверное, больше. А так — через несколько минут он уже с улыбкой раздавал интервью.

— Это была хорошая возможность рассказать миру о том, что происходит в Тиграе. Девушки (Тсегай и Гидей) не могут ни о чем говорить, потому что они спортсмены, поэтому я хотел это сделать за них. Это очень эмоциональный момент, так как, пока мы разговариваем, люди на мой родине умирают. Я поцеловал бегуньям ноги от лица всего тиграйского народа, — сказал устроитель акции журналисту Крису Чавесу.

Затем о забеге фаната-футфетишиста спросили у самой Тсегай, но она была менее словоохотлива. Вернее, ей просто не дал ничего сказать пресс-атташе сборной: «Спасибо, но нас не радуют такие вопросы».

Надо сказать, что эфиопы регулярно проводят политические акции на больших соревнованиях. В 2016 году на Олимпиаде в Рио эфиопский марафонец Фейиса Лилеса финишировал на втором месте со скрещенными руками над головой, поддерживая протесты своего родного региона против центрального правительства. Именно этот регион через пять лет поддержит тиграйцев в войне.

Выбежавший болельщик и Летенсебет Гедей. Фото AFP
Выбежавший болельщик и Летенсебет Гедей.
Фото AFP

Вообще ситуация с Эфиопией снова ставит под вопрос двойные стандарты с санкциями. Югославию в свое время отлучили от соревнований из-за гражданской войны, а про Эфиопию даже разговора не заходит. Хотя тот же Гебреселассие обещал пойти на фронт воевать с мятежниками, а несколько дней назад возглавил местную федерацию легкой атлетики.

Или про Эритрею, которая поддержала в конфликте центральное эфиопское правительство и тоже решила поучаствовать в подавлении сепаратистов. Или про Турцию, которая проводит вооруженные операции на территории практически всех своих соседей. Но это отдельный и сложный разговор.

Конфликт Тиграя и Эфиопии приостановлен 24 марта 2022 года — стороны объявили перемирие из-за гуманитарной катастрофы, сейчас тиграйские силы отошли в свой регион и контролируют только его, однако еще летом прошлого года они были в паре сотен километров от Аддис-Абебы. Сейчас в регионе массовый голод и практически отсутствует связь. Поэтому мама выигравшей Гидей рассказала после победы, что последний раз слышала голос дочери семь месяцев назад. «Она не может увидеть друзей и семью. Достичь такого результата сейчас — Божье чудо», — сказала мама спортсменки.

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