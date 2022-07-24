На ЧМ по легкой атлетике устроили политическую акцию. Ужасный прокол организаторов

Сепаратист выбежал на беговую дорожку с флагом непризнанного государства и избежал ареста.

В последние полтора года в Эфиопии шла полноценная гражданской война с несколькими миллионами беженцев и десятками тысяч погибших. Однако широкие массы в западных странах о ней практически ничего не знают. На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в американском Юджине, выбежавший на стадион фанат решил обратить внимание спортивной общественности на свой регион Тиграй, который в 2020 году начал войну за отделение от метрополии и едва не взял столицу страны Аддис-Абебу, подняв на борьбу с центральной властью соседние племена.

Что произошло?

Мы уже писали про конфликт в Эфиопии — как стороны пытался мирить великий Хайле Гебреселассие и как готовятся к большим соревнованиям представители северного региона Тиграй.

Оказалось, едва успев уехать из терпящего бедствие региона, они выиграли чемпионат мира. Забег на 5000 метров получился драматичным, но в концовке Гудаф Тсегай вырвала золото у кенийки Беатрис Чебет. Еще одна тиграйка Летенсебет Гедей — пятая.

После окончания забега на беговые дорожки просыпалась щепотка хаоса. С трибуны к двум эфиопским бегуньям рванул фанат с флагом сепаратистского региона Тиграй на шее. Он прорвался через охрану и принялся обниматься с двумя землячками, поднимал их в воздух и даже расцеловал спортивную обувь бегуний. Интересно, что в телеэфир данное происшествие попало, но никто из профессионалов не узнал флаг Тиграя и не смог понять смысл действий темнокожего бородача.

Выбежавший болельщик и Летенсебет Гедей. Фото AFP

Облобызал ноги от лица народа

После нескольких минут борьбы (все уроженцы Восточной Африки хорошо бегают) болельщика скрутили стюарды и выпроводили со стадиона, но, судя по всему, серьезных наказаний он избежал. Надо было с российским флагом выбежать парню, тогда шансов на арест было бы, наверное, больше. А так — через несколько минут он уже с улыбкой раздавал интервью.

— Это была хорошая возможность рассказать миру о том, что происходит в Тиграе. Девушки (Тсегай и Гидей) не могут ни о чем говорить, потому что они спортсмены, поэтому я хотел это сделать за них. Это очень эмоциональный момент, так как, пока мы разговариваем, люди на мой родине умирают. Я поцеловал бегуньям ноги от лица всего тиграйского народа, — сказал устроитель акции журналисту Крису Чавесу.

Затем о забеге фаната-футфетишиста спросили у самой Тсегай, но она была менее словоохотлива. Вернее, ей просто не дал ничего сказать пресс-атташе сборной: «Спасибо, но нас не радуют такие вопросы».

Надо сказать, что эфиопы регулярно проводят политические акции на больших соревнованиях. В 2016 году на Олимпиаде в Рио эфиопский марафонец Фейиса Лилеса финишировал на втором месте со скрещенными руками над головой, поддерживая протесты своего родного региона против центрального правительства. Именно этот регион через пять лет поддержит тиграйцев в войне.

Выбежавший болельщик и Летенсебет Гедей. Фото AFP

Вообще ситуация с Эфиопией снова ставит под вопрос двойные стандарты с санкциями. Югославию в свое время отлучили от соревнований из-за гражданской войны, а про Эфиопию даже разговора не заходит. Хотя тот же Гебреселассие обещал пойти на фронт воевать с мятежниками, а несколько дней назад возглавил местную федерацию легкой атлетики.

Или про Эритрею, которая поддержала в конфликте центральное эфиопское правительство и тоже решила поучаствовать в подавлении сепаратистов. Или про Турцию, которая проводит вооруженные операции на территории практически всех своих соседей. Но это отдельный и сложный разговор.

Конфликт Тиграя и Эфиопии приостановлен 24 марта 2022 года — стороны объявили перемирие из-за гуманитарной катастрофы, сейчас тиграйские силы отошли в свой регион и контролируют только его, однако еще летом прошлого года они были в паре сотен километров от Аддис-Абебы. Сейчас в регионе массовый голод и практически отсутствует связь. Поэтому мама выигравшей Гидей рассказала после победы, что последний раз слышала голос дочери семь месяцев назад. «Она не может увидеть друзей и семью. Достичь такого результата сейчас — Божье чудо», — сказала мама спортсменки.