Ласицкене снова выиграла у Магучих

Олимпийская чемпионка одержала 25-ю в карьере победу на этапах «Бриллиантовой лиги», второй раз подряд после Токио выиграв у украинки Ярославы Магучих.

«Бриллиантовая лига». Лозанна

Высота, женщины

1. ЛАСИЦКЕНЕ (Россия) — 1.98

2. Магучих (Украина) — 1.98

3. Макдермотт (Австралия) — 1.95

Высота, мужчины

1. ИВАНЮК (Россия) — 2.30

2. Макивен (США) — 2.27

3. Проценко (Украина) — 2.27

Шест, мужчины

1. Нильсен (США) — 5.82

2. Кендрикс (США) — 5.82

3. МОРГУНОВ (Россия) — 5.72

4. Дюплантис (Швеция) — 5.62

В принципе, уже после Токио ни у одного человека на планете не осталось сомнений, что Ласицкене — уникальная и абсолютно неповторимая спортсменка. И вот теперь она не только олимпийская чемпионка, но и рекордсменка по числу побед на «Бриллиантовой лиге». Больше 25 раз в прыжках в высоту не выигрывал никто, даже катарец Мутаз Баршим. Маша доминирует уже два олимпийских цикла, и даже после успеха в Токио не сбавила оборотов.

Ласицкене снова взяла 1.95 с третьей попытки

Как ни странно, этап в Лозанне стал для Марии дебютным на «Бриллиантовой лиге» в этом сезоне. До Игр она не успела выступить в серии из-за травмы. Поэтому здесь доминировала украинка Ярослава Магучих, которая уже имела результат 2.06 м. В Токио Магучих взяла лишь бронзу, а потом столкнулась с волной негатива у себя на родине после совместной фото с Ласицкене. Этап в Лозанне был крайне важен для нее не только со спортивной, но и с имиджевой точки зрения.

Соревнования складывались сложно для обеих прыгуний. Ласицкене, как и на Олимпиаде, чуть не завершила соревнования в районе 1.95 м. В Лозанне она на этом рубеже сделала три попытки, а потом с первой же взяла 1.98 м. Магучих, напротив, дважды роняла планку на этой высоте. А когда взяла, не смогла прыгнуть 2.01 м, как, впрочем, и Ласицкене. По попыткам российская прыгунья оказалась первой, а третью позицию заняла еще один призер Токио-2020 — австралийка Никола Макдермотт. Все трое теперь переместятся в Париж, где уже в субботу выйдут в сектор на очередном этапе серии.

Интересно, что в Лозанне в прыжках в высоту у нас получился дубль. Днем раньше в городском секторе победил Илья Иванюк. Правда, эти соревнования не входили в программу «Бриллиантовой лиги». Иванюк прыгнул 2.30 м — вроде бы не особенно высоко, но при этом совершил приличную попытку и на высоте личного рекорда 2.38 м. Так что Илья, несмотря на неудачу на Олимпиаде, выиграл уже второй в этом сезоне этап «Бриллиантовой лиги» — это крутое достижение.

Моргунов обошел Дюплантиса

С особенным предвкушением ждали выступления в Лозанне Тимура Моргунова. Международная федерация, которая поздно дала нейтральный статус, оставила россиянина без Олимпиады. И старт в Лозанне стал для него вообще первым крупным в международном сезоне.

Моргунов не до конца оправдал ожидания, взяв 5.72 м. Это третий результат дня, но зато на 10 см выше, чем у олимпийского чемпиона Арманда Дюплантиса. Тот, похоже, после Токио совсем расслабился.

То же самое отчасти относится и к Элейн Томпсон из Ямайки. На Олимпиаде она выиграла три золота, а недавно установила на стометровке второй результат в мировой истории — 10.54. Быстрее была только знаменитая Флоренс Гриффит-Джойнер. В Лозанну Томпсон доставили на сверхзвуковом джете, и хотя на дорожке она снова была супер-быстра — 10.64, этого не хватило даже для победы! Ее обогнала соотечественница Шелли-Энн Фрэзер-Прайс — 10.60 и третий результат в мировой истории. Женский спринт по уровню результатов и интриги в очередной раз подтвердил, что он сейчас в сто раз круче мужского.