19-летняя россиянка Наталья Спиридонова выиграла юниорский чемпионат мира с результатом 1,91. А еще этим летом она умудрилась стать чемпионкой страны... в прыжках в длину с неплохим полетом на 6,30.

По итогам турнира в Найроби у российских легкоатлетов три медали. Два золота завоевали девушки — Спиридонова и метательница диска Виолетта Игнатьева — плюс Денис Новосельцев стал вторым в беге на 400 м с барьерами.

В принципе, результат практически идентичен взрослым Олимпийским играм — там медалей было две. Юниорские звезды в легкой атлетике не всегда, но довольно часто потом наводят шорох и во взрослом спорте. Тем более в случае со Спиридоновой речь идет о виде, где у нас большие традиции и есть новая олимпийская чемпионка — Мария Ласицкене. Кстати, как и Мария в Токио, Наталья была на своем турнире на грани вылета из соревнований и дважды брала высоты с третьей попытки.

Прыгаю в длину тоже, но высота в приоритете

— Когда планку поставили на 1,91, тренер Аделины Халиковой (вторая российская участница — Прим. «СЭ») сказал мне: если берешь с первой попытки — ты выиграла, — рассказала Спиридонова «СЭ». — Я вышла и сделала очень удачный прыжок, пожалуй, самый лучший за все соревнования в техническом плане. Я знала, что могу брать эту высоту, потому что недавно установила личный рекорд — 1,92.

— Почему с вами не было личного тренера?

— У нее не получилось приехать. Психологически немного не хватало ее поддержки. Но меня снимали с трибуны, потом отправляли видео тренеру, и она передавала свои комментарии.

— Тренер на удаленке, получается. Почему вы, кстати, помимо высоты выступаете еще и в прыжках в длину, а в профиле значится еще и тройной прыжок? Как вы все успеваете?

— У меня хорошая многоборная база. Тройные я уже давно не прыгала, три года назад был результат, если не ошибаюсь, 12,63. Прыжки в длину мы используем, чтобы немного отдохнуть от высоты. Когда получается такая разносторонняя подготовка, то и в высоте результат лучше. Совмещать два вида на высоком уровне? Я не знаю, посмотрим, как сложится. Пока в приоритете высота.

— Может, вам тогда в многоборье? Хотя непонятно, как с вашими данными толкать ядро, например.

— В принципе, всему можно научиться. Но к семиборью у меня не лежит душа. Мне хочется устанавливать свои личные рекорды, а там я ни в высоте, ни в длине не смогу прыгать так хорошо, как я могла бы.

Всегда прекрасно общалась с Магучих

— Перед Олимпийскими играми в Токио вы выступали на одном старте с Марией Ласицкене. Как это было?

— Эти соревнования на московском стадионе «Салют-Гераклион» были специально организованы для Маши, чтобы она могла лучше подготовиться к Олимпиаде. Там даже начало было в то же время, в какое она должна была прыгать в Токио. Конечно, я Маше пожелала удачи и счастлива, что она в итоге стала олимпийской чемпионкой. Она мне, кстати, тогда тоже сказала хорошие слова, так как знала, что я готовлюсь к юниорскому чемпионату мира.

— Для вас Мария Ласицкене — кумир?

— Я восхищаюсь ее стальным характером и тем, как она умеет преодолевать все сложности. Она тоже взяла 1,96 с третьей попытки, а потом выиграла золото. Мне после Найроби, кстати, сказали: «Никого не напоминает, что ты все с третьей попытки берешь?» И я только тогда подумала, что получилось как у Маши!

— По технике прыжка вы на нее совсем не похожи?

— Да, у нас совершенно разный стиль в техническом плане. Если брать из наших, я скорее ориентируюсь на Аню Чичерову — легкий прыжок, широкий шаг. Из иностранцев очень нравится, как прыгает Мутаз Баршим.

— Вы же по юниорам выступали вместе с будущим призером Токио украинкой Ярославой Магучих, она всего на год вас старше.

— Да, мы с Ярославой два года назад прыгали на юниорском чемпионате Европы. Уже тогда было понятно, что мы с Аделиной Халиковой пока не готовы составить ей конкуренцию. Но Ярослава — очень приветливая девушка, мы всегда прекрасно общались, и я очень за нее рада, что все так складывается в карьере.

— Видели историю, которую раздули на Украине вокруг ее фото с Ласицкене?

— Да, немного в шоке. Раньше я с таким не сталкивалась. Мне кажется, политику и спорт нужно разделять.

— В том же Найроби золото в прыжках с шестом для Белоруссии выиграл бывший россиянин Матвей Волков. Он уехал, чтобы иметь возможность спокойно выступать на международных стартах без всяких нейтральных статусов. У вас не было похожих мыслей?

— Конечно, когда нас никуда не выпускали, каких только мыслей не было. Но сейчас я понимаю, что хочу выигрывать медали для своей страны, где я родилась и выросла.

— При этом именно под российским флагом вы ни разу в жизни не выступали?

— Нет, когда я вышла на международный уровень, у нас уже был нейтральный статус.

Наталья Спиридонова

Родилась 31 июля 2002 года в Москве.

Личные рекорды: высота — 1,91 м, длина — 6,30 м.

Чемпионка мира среди юниоров (2021). Бронзовый призер чемпионата

Европы среди юниоров (2019).

Чемпионка России среди юниоров в прыжках в длину и в высоту (2021).