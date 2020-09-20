В Москве прошел главный беговой российский старт — Московский марафон. С учетом того, что по всему миру традиционные осенние марафоны отменили, внимание к массовым соревнованиям в столице было особенное.

На старт марафона вышло около 450 участников, на 10 км — порядка 12 тысяч. На десятке с рекордами трассы победили Владимир Никитин и Елена Коробкина.

В марафоне получился драматичный финиш. 42 км лидировал самый популярный бегун-любитель России Искандер Ядгаров, но на последних 195 м из-за спины у него выскочил опытнейший Юрий Чечун. Который в итоге и победил.

В женском зачете убедительно выиграла Сардана Трофимова. Более того, она установила рекорд трассы и на 1,5 мин превзошла олимпийский норматив. Теперь, если будет решен вопрос с допуском российских легкоатлетов, она обязательно выступит в Токио-2021. Что касается мужчин, то им до квалификационного норматива не хватило более 4,5 мин. (Владимир Иванов)

Московский марафон-2020

10 км. Мужчины. 1. Владимир Никитин — 28.22. 2. Ринас Ахмадеев — 29.01. 3. Константин Плохотников — 29.18. Женщины. 1. Елена Коробкина — 31.49. 2. Анастасия Александрова — 32.39. 3. Алла Сидорова — 33.24.

Марафон. Мужчины. 1. Юрий Чечун — 2:16.07. 2. Искандер Ядгаров — 2:16.16. 3. Николай Волков — 2:18.30. Женщины. 1. Сардана Трофимова — 2:28.02. 2. Елизавета Ерохина — 2:35.36. 3. Ирина Сергеева — 2:41.15.