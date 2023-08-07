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Сегодня, 19:57

World Athletics разрешила белорусской бегунье Тимановской выступать за сборную Польши

Виктория Кравченко
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Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) разрешила атлетке Кристине Тимановской выступать за команду Польши, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальный сайт организации.

Летом 2021 года Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 м и 200 м. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.

Спортсменка публично выразила недовольство этим решением, из-за чего белорусские власти решили вывезти ее из Токио. После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву.

29 августа Тимановская официально стала гражданкой Польши. Она отбыла трехлетний карантин, необходимый для смены спортивного гражданства. В январе 2023 года независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU) предъявила тренеру легкоатлетки Кристины Тимановской Юрию Моисевичу обвинение в нарушении кодекса деловой этики Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Источник: https://rsport.ria.ru/20230807/begunya-1888680468.html
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