Ласицкене — о белорусских атлетах на чемпионате России: «Любой спортсмен должен выступать в международных турнирах»

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене поделилась мнением о выступлении белорусских спортсменов на чемпионате России в Челябинске.

«Я рада, что спортсмены из Белоруссии приезжают, соревнуются и делят с нами эти эмоции. Естественно, это не то, что спортсменам нужно. В том плане, что любой спортсмен, независимо от гражданства, может и должен выступать на любых международных соревнованиях. Это наше право и это то, что мы заслужили. Это тяжелый и многосторонний вопрос. Но [спустя паузу]… сейчас я уйду далеко, а я этого не хочу.

[О подготовке к олимпийскому сезону] Готовятся, помня, для чего это все делается. Это делается ради результата, ради любви к легкой атлетике, прыжкам в высоту в моем случае. Пытаться наслаждаться тренировочным и соревновательным процессом. И, как ни банально, верить и надеяться», — сказала Ласицкене в эфире телеканала "Россия 24".

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. В ноябре того же года отстранение было продлено до особого распоряжения.

Чемпионат России по легкой атлетике проходил в Челябинске с 3 по 6 августа. С 17 по 19 августа в Екатеринбурге состоится финал легкоатлетической серии «Королева российского спорта».