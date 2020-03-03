World Athletics подтвердила, что получила письмо главы ВФЛА

World Athletics получил письмо от президента Всероссийской федерации легкой атлетики Евгения Юрченко, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Юрченко после своего назначения на пост главы ВФЛА отправил письмо главе World Athletics Себастьяну Коэ с признанием правомерности претензий по делу легкоатлета Данила Лысенко.

В ноябре Независимый легкоатлетический орган (AIU) отстранил тогдашнего президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, обвиняемого во вмешательстве в дело Данила Лысенко о нарушении антидопинговых правил. Лысенко обвинялся в подделке ряда документов о причинах пропуска допинг-тестов.

Также были временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления ВФЛА Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор Елена Иконникова и тренер Лысенко Евгений Загорулько.