ВФЛА выполнила все рекомендации, кроме дорожной карты с РУСАДА

Исполняющая обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко рассказала, что федерация не согласовала дорожную карту по выходу из кризиса с РУСАДА.

— В последнюю неделю мы выполнили все рекомендации, за исключением согласования дорожной карты с РУСАДА, — приводит слова Тарасенко ТАСС. — Карта была предоставлена вовремя, я провела встречи с руководством РУСАДА. Понимание есть, в настоящее время проходит согласование.