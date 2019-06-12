ВФЛА рассмотрит вопрос об уходе Сильнова с поста первого вице-президента из-за возможного нарушения допинговых правил

Вопрос о временном приостановлении деятельности Андрея Сильнова на посту первого вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в связи с фактом возможного нарушения им антидопинговых правил будет рассмотрен в пятницу, 14 июня, информирует пресс-служба организации. О принятом решении будет сообщено дополнительно.

Должность первого-вице президента является выборной и исполняется на общественных началах. Сильнов был избран на пост первого вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики 9 декабря 2016 года на Конференции ВФЛА.

Сильнов - олимпийский чемпион 2008 года в соревнованиях по прыжкам в высоту.