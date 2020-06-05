ВФЛА пытается расплатиться по долгам перед сотрудниками

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не платила зарплаты своим работникам три месяца, сообщает РБК.

— Говорили, что скоро заплатят, но так и не платили, ссылаясь на перестановки в руководстве федерации, — сообщил один из опрошенных.

Ранее президент ВФЛА Евгений Юрченко заявил о двух месяцах задолженности. Один работник федерации на правах анонимности подтвердил закрытие долгов работодателя перед ним. Еще два собеседника заявили, что деньги поступают и в ближайшие дни им обещали отдать все долги.