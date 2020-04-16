Вечер «СЭ» со звездами: Максимова, Клишина и Комиссарова

Большой видеовечер «СЭ»: сегодня в социальных сетях состоится три прямых эфира.

В 20:00 по московскому времени на YouTube-канале «СЭ» пройдет прямой эфир с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастке Анастасией Максимовой. Ведущий — Дмитрий Кузнецов.

Также в 20:00 пообщаются в прямом эфире Instagram вице-чемпионка мира-2017 в прыжках в длину и одна из самых красивых спортсменок страны Дарья Клишина и обозреватель «СЭ» Владимир Иванов. Прямой эфир пройдет на этой странице

В 21:00, гостем прямого эфира Instagram «СЭ» станет бывшая российская фристайлистка Мария Комиссарова (Чаадаева). Ведущая — Наталья Марьянчик.

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