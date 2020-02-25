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Валентин Балахничев: «Не думаю, что история Фары получит продолжение»

20:58
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Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев прокомментировал обвинение в адрес британского легкоатлета Мо Фары в употреблении допинга.

— У любой организации, которая выступает за жесткие санкции против России, можно много такого найти, — сказал Балахничев в разговоре с RT. — Мне кажется, это продолжение информационной войны, которая всегда была между Западом и Востоком. Используются приемы, запрещенные в спорте. Не думаю, что история Фары получит продолжение. Это война, и здесь есть свои и чужие. Фара будет защищаться всеми способами — и политическими, и неполитическими.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/722195-balahnichyov-fara-skandal

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