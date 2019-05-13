Глава РУСАДА призвал к полному отстранению руководства ВФЛА и тренеров сборной России

Президент РУСАДА Юрий Ганус обратился с открытым письмом к президенту ОКР Станиславу Позднякову. Ганус требует принять неотложные меры для восстановления в правах ВФЛА перед стартом Олимпиады-2020.

Ганус обратил внимание, что пожизненно дисквалифицированные тренеры продолжают работать с российскими легкоатлетами, а дисквалифицированные за допинг спортсмены входят в руководящий состав центров спортивной подготовки регионов.

По мнению Гануса, ВФЛА "нуждается в качественно новом управлении" для полноценного участия в международных стартах, включая Игры в Токио.

В качестве антикризисных мер предлагается, в частности, отстранить в полном составе руководство ВФЛА, тренерский штаб сборной России и должностных лиц центров спортивной подготовки и заменить их на лиц, которых утвердит специальная рабочая группа.

ВФЛА лишена статуса в ИААФ с 2015 года на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике. На Играх-2016 от России в легкой атлетика была только Дарья Клишина. С 2017 года россияне подают индивидуальные заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом.

Открытое письмо Юрия Гануса.