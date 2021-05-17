Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Новости   //    Легкая атлетика

Иванюк превзошел лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту

22:20
Теги:

Бронзовый призер ЧМ-2019 в прыжках в высоту россиянин Илья Иванюк превзошел лучший результат сезона в мире. Это произошло на турнире в Смоленске. Иванюк с третьей попытки преодолел планку на высоте 2,37 метра.

«Чемпионат Смоленской области, в котором я сегодня принимал участие, был для меня как тренировка, — сказал Иванюк ТАСС. — Я допускаю, что этот результат (2,37) не будет официально засчитан как лучший в мире. Но если мой сегодняшний прыжок как-то активно афишировать, то он, не исключаю, будет официально считаться лучшим результатом сезона в мире. А о моей реальной готовности к олимпийскому сезону можно будет говорить после старта в Дохе».

28 мая в Дохе (Катар) пройдет этап Бриллиантовой лиги. Именно там полтора года назад Иванюк установил прежнее личное достижение (2,35 м), выиграв бронзу чемпионата мира.

14 мая на турнире в Техасе американец Джувон Харрисон прыгнул 2,36 м.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11395623

Читайте также

Гинер рассказал о будущем Олича в ЦСКА
Что такое биологический возраст и как он влияет на организм? Отвечает эксперт
Стероиды и драки в пивных. Каким спортсменом был Шварценеггер?
Карацев обошел Хачанова в обновленном рейтинге ATP

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд