Иванюк превзошел лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту

Бронзовый призер ЧМ-2019 в прыжках в высоту россиянин Илья Иванюк превзошел лучший результат сезона в мире. Это произошло на турнире в Смоленске. Иванюк с третьей попытки преодолел планку на высоте 2,37 метра.

«Чемпионат Смоленской области, в котором я сегодня принимал участие, был для меня как тренировка, — сказал Иванюк ТАСС. — Я допускаю, что этот результат (2,37) не будет официально засчитан как лучший в мире. Но если мой сегодняшний прыжок как-то активно афишировать, то он, не исключаю, будет официально считаться лучшим результатом сезона в мире. А о моей реальной готовности к олимпийскому сезону можно будет говорить после старта в Дохе».

28 мая в Дохе (Катар) пройдет этап Бриллиантовой лиги. Именно там полтора года назад Иванюк установил прежнее личное достижение (2,35 м), выиграв бронзу чемпионата мира.

14 мая на турнире в Техасе американец Джувон Харрисон прыгнул 2,36 м.