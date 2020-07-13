Юрист Михаил Прокопец рассказал о намерениях Эдуарда Безуглова оспорить свое снятие с должности вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики через суд. Напомним, в конце июня Безуглов на заседании президиума ВФЛА был снят с этой должности за «многочисленные нарушения кодекса этики ВФЛА». При этом Безуглов сохранил свое место в президиуме федерации.

— Очевидно, что никаких нарушений этического регламента федерации Эдуард не допускал, — заявил Прокопец. — Все его высказывания в прессе были связаны с антидопинговой деятельностью, которой он занялся со свойственным ему энтузиазмом. Собственно, именно для борьбы с допингом он и пришел в эту федерацию и возглавил медицинский комитет. Но видимо, чиновники подразумевали под антидопинговой работой что-то иное, а не реальную борьбу. И теперь получилось, что на репутацию Эдуарда Безуглова, которая ни разу не ставилась под сомнения за все годы его работы в спорте, брошена тень.

— Что конкретно вы намерены теперь с этим делать?

— Высказывания о «многочисленных нарушениях кодекса этики» звучали и в пресс-релизе ВФЛА, и в комментариях президента Евгения Юрченко. При этом никакого разбирательства по сути нарушения не было. А если завтра они скажут, что Эдуард, условно, ест детей? Это абсолютно голословное обвинение. Поэтому мы собираемся подать иск о защите чести и достоинства лично к президенту и к федерации в целом. А также — иск о признании решения президиума незаконным. На данный момент, оба иска в процессе подготовки и в ближайшее время будут поданы в один из гражданских судов.

— Какие будут финансовые требования по искам?

— Компенсация не имеет особого значения. Понятно, что у Эдуарда нет цели заработать на федерации, поэтому думаю, сумма будет чисто символической. На кону его репутация. (Наталья Марьянчик )