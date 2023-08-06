Тренер Шубенкова отреагировал на серебряную медаль атлета на чемпионате России в Челябинске

Тренер чемпиона мира-2015 Сергея Шубенкова Сергей Клевцов прокомментировал второе место в беге на 110 м с барьерами на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске.

«Доволен ли я результатом сегодняшним? Ничего не буду говорить. Но мы не ездим на соревнования с предположением, что можем остаться без медалей. Поэтому я не позволял себе думать, что он останется без медали», — цитирует тренера ТАСС.

22 июня спортсмен сломал ключицу после падения с мотоцикла. В конце того же месяца ему была сделана операция, место перелома зафиксировали титановой пластиной.