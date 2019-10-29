Тренер Ласицкене рассказал о самом тяжелом моменте в карьере спортсменки

Геннадий Габрилян, тренер лучшей легкоатлетки Европы 2019 года Марии Ласицкене, отметил, что недопуск спортсменки на Олимпийские Игры в Рио-2016 стал самым тяжелым моментом в ее карьере.

— Самый тяжелый момент в ее карьере? Недопуск к Олимпиаде. Это было очень жестоко, неправильно и несправедливо по отношению к чистым и честным спортсменам, как она, — цитирует «Прессболл» Габриляна.

Я все-таки назвал бы это скандалом не только в российской легкой атлетике. Законы должны быть одинаковы для всех спортсменов. Без двойных стандартов и политических мотивов. Про все это у меня складывается впечатление, что не пойманные наказывают пойманных. И очень надеюсь, что всех, кто причастны и являются истинными виновниками действий, приведших к этому кошмару, рассудит время. Мария не остается равнодушной. Ее посты вызывают резонанс. Я полностью поддерживаю каждое ее слово. У Маши столько проб, что у некоторых сборных нет и близко такого количества.