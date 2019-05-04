Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал южноафриканскуцю легкоатлетку Кастер Семене. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил ее апелляцию в соотвествии с новыми правилами допуска к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.

– Очень сочувствую Кастер Семене в связи с этим решением. Проблема очень серьезная, – цитирует База AP. – В ней научная и этическая составляющие, очень деликатная проблема, которая также касается правил fair play. Здесь трудно вынести справедливый вердикт, который устроил бы всех. МОК уважает решения CAS, но чисто по-человечески я ей сочувствую.