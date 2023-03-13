Срок сдачи легкоатлетического манежа в Южно-Сахалинске перенесли на 2024 год

Пресс-служба правительства Сахалинской области сообщила, что легкоатлетический манеж, строящийся в Южно-Сахалинске, будет сдан в эксплуатацию в 2024 году.

«Строители легкоатлетического манежа в областном центре завершат основные работы по каркасу до конца 2023 года. В следующем году объект распахнет двери для тысяч сахалинских спортсменов», — заявили в пресс-службе.

Спортивный объект будет представлять собой манеж с трехэтажной пристройкой. В основном здании планируется разместить шесть овальных беговых дорожек, восемь прямых длиной 60 м, две прямых длиной 100 м, два сектора прыжков в длину, тренировочный сектор толкания ядра.