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Сегодня, 11:09

World Athletics увеличит число женщин в совете и назначит женщину вице-президентом

Виталий Косик
Корреспондент
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) намерена увеличить число женщин в совете организации до 40 процентов и в будущем обязательно назначать женщину на пост вице-президента, сообщает пресс-служба организации.

С таким заявлением выступил глава World Athletics Себастьян Коу в честь Международного женского дня.

«Я безмерно горжусь тем, что World Athletics снова лидирует в обеспечении гендерного равенства в спорте. Это была важная часть реформ, которые мы ввели еще в 2016 году. В современном мире недостаточно предоставить равные возможности, мы должны обеспечить равенство. Чтобы добиться истинного равенства в нашем виде спорта, важно, чтобы мы предлагали нашим спортсменкам, администраторам и официальным лицам инструменты и среду, которые им необходимы для продолжения карьеры на всех уровнях легкой атлетики. Будь то путем установления квот для женщин в нашем совете или предоставления более гибких возможностей для обучения и развития, которые лучше соответствуют обязательствам женщин, мы полностью привержены тому, чтобы сделать наш спорт справедливым и представительным для всех», — говорится в заявлении Коу.

В марте 2022 года совет World Athletics принял решение запретить россиянам выступать в международных турнирах.

Ранее World Athletics назвала даты изучения вопроса допуска россиян к турнирам.

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