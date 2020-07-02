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«Спасите уже легкую атлетику». Эмоциональный призыв Губерниева

2 июля 2020, 17:10
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики). World Athletics подтвердила, что ВФЛА не выплатила штраф до 1 июля и не предоставила информацию о том, когда средства будут перечислены.

— Блин, спасите уже легкую атлетику, — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

World Athletics отложила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским атлетам до совета, который пройдет в конце июля.

World Athletics опубликовала заявление по российской легкой атлетике

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