Солнечная Исинбаева в Монако. Как вам?
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева опубликовала в Instagram фотографию из Монако. По словам прославленной легкоатлетки, она в отпуске накопила новых идей для своего благотворительного фонда.
«Остались считаные денёчки до конца отдыха! Прямо чувствую, как наливаюсь энергией солнца и силой воды для новых и важных свершений!
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Фонд Исинбаевой, готовы к моему приезду? Ох уж у меня новостей и новых идей для вас... Жду не дождусь чтобы поделится и приступить к реализации задуманного!» — написала Исинбаева.
Остались считаные денёчки до конца отдыха:))) Прям чувствую как наливаюсь энергией солнца и силой воды для новых и важных свершений! ? @isinbaeva.fund готовы к моему приезду? ?? Ох уж у меня новостей и новых идей для Вас... Жду не дождусь чтобы поделится и приступить к реализации задуманного:)) ? Отличного дня Вам мои дорогие подписчики! ?? ? Few days remains of my vacation. I feel how I filup my energy by sun and my power by water for the new and important cases. ? @isinbaeva.fund are you ready to meet me? Oh, I have so many new ideas and things to share with you. Can't wait to tell you all and start to act. ? I wish you all, my dear subscribers, a wonderful day! ??