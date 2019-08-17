Солнечная Исинбаева в Монако. Как вам?

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева опубликовала в Instagram фотографию из Монако. По словам прославленной легкоатлетки, она в отпуске накопила новых идей для своего благотворительного фонда.

«Остались считаные денёчки до конца отдыха! Прямо чувствую, как наливаюсь энергией солнца и силой воды для новых и важных свершений!

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Фонд Исинбаевой, готовы к моему приезду? Ох уж у меня новостей и новых идей для вас... Жду не дождусь чтобы поделится и приступить к реализации задуманного!» — написала Исинбаева.