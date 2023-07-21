Олимпийская чемпионка Слесаренко: «Осуждать Исинбаеву не за что, но она не понимает ответственности за сказанное»

Российская прыгунья в высоту Елена Слесаренко прокомментировала «СЭ» последние высказывания Елены Исинбаевой, которая, по данным СМИ, переехала жить на Канарские острова, а свое звание в ВС РФ назвала номинальным. Исинбаева сохранила статус члена МОК. Ранее Исинбаева и Слесаренко называли друг друга подругами.

— К сожалению, в меру ее личных качеств она многое упростила и не понимает ответственности за сказанное, — ответила Слесаренко на вопрос «СЭ». — Она родилась и жила в России, просто имеет военный билет с воинским званием... Как говорится, ничего личного!

Наверное, она хочет реабилитироваться в глазах MOК за то, что она русская, и продолжать представлять Россию в его коридорах. Конечно, нам очень нужны наши люди в международных спортивных организациях, ведь так не должно быть вечно. Мы хотим видеть русских на всех аренах мира. Осуждать ее не за что. Она просто легендарная спортсменка!

В конце июня Международный олимпийский комитет (МОК) инициировал расследование в отношении 41-летней спортсменки и президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, которые являются членами организации.

В июле стало известно, что Исинбаева продолжит работать в МОК из-за отсутствия поддержки СВО. До этого сообщалось, что россиянка переехала жить на Канарские острова.