19:19 5 декабря | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Слесаренко обжалует решение МОК о допинге после доклада Макларена

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Бывшая прыгунья в высоту россиянка Елена Слесаренко обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение МОК об аннулировании ее четвертого места на Олимпиаде в Пекине 2008 года. По словам спортсменки, сделать это она намерена после публикации второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. Напомним, в результате перепроверки допинг-проб в анализе Слесаренко обнаружили запрещенный стероид туринабол.

- Сейчас я жду все-таки доклада Макларена и общей международной повестки, которая будет, - цитирует ТАСС Слесаренко. - Потому что ситуация достаточно непонятная, все находятся в этом ожидании. Время у меня есть. Мы ситуацию контролируем и в соответствии с докладом будем уже думать, как нам выстраивать стратегию защиты. Ведь важно знать, что нам скажет Макларен нового.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3843255

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