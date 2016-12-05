Слесаренко обжалует решение МОК о допинге после доклада Макларена

Бывшая прыгунья в высоту россиянка Елена Слесаренко обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение МОК об аннулировании ее четвертого места на Олимпиаде в Пекине 2008 года. По словам спортсменки, сделать это она намерена после публикации второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. Напомним, в результате перепроверки допинг-проб в анализе Слесаренко обнаружили запрещенный стероид туринабол.

- Сейчас я жду все-таки доклада Макларена и общей международной повестки, которая будет, - цитирует ТАСС Слесаренко. - Потому что ситуация достаточно непонятная, все находятся в этом ожидании. Время у меня есть. Мы ситуацию контролируем и в соответствии с докладом будем уже думать, как нам выстраивать стратегию защиты. Ведь важно знать, что нам скажет Макларен нового.